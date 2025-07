Les joueurs du Real Madrid ont négocié des primes

Après une saison marathon, les joueurs du Real Madrid sont à bout de souffle. Depuis leur entrée en lice le 14 août 2024 en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta (2-0) jusqu’à leur lourde défaite contre le PSG en Coupe du Monde des Clubs (4-0), les hommes de Xabi Alonso ont enchaîné pas moins de 68 rencontres officielles. Une charge physique exceptionnelle, qui a laissé des traces dans le vestiaire madrilène. Pour saluer cet effort, le club a octroyé une prime exceptionnelle aux joueurs durant la Coupe du Monde des Clubs. Chaque joueur a touché 50 000 € pour la phase de groupes, 80 000 € pour les huitièmes de finale, et 150 000 € pour les demi-finales, soit une enveloppe totale de 280 000 € par tête. Un geste financier fort qui, s’il ne remplace pas le repos, souligne l’engagement du club envers ses joueurs.

Mais la récompense la plus attendue reste sans doute celle du repos. Avec près de 40 jours de coupure estivale, dont 24 jours de vrai relâchement avant la reprise, les Merengues vont enfin pouvoir souffler et se régénérer mentalement et physiquement. Car le répit sera de courte durée : retour à Valdebebas prévu le 4 août pour une mini-présaison de 15 jours, avant d’entamer une nouvelle campagne de Liga le 19 août contre Osasuna, au Bernabéu.