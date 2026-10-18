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MLS : le doublé de Lionel Messi porte l’Inter Miami face à Atlanta United

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp
Atlanta United 1-3 Inter Miami

Alors qu’Antoine Griezmann a inscrit un nouveau doublé cette nuit, Lionel Messi continue, lui-aussi, d’affoler les compteurs en MLS. La star argentine a inscrit un nouveau doublé lors de la victoire de l’Inter Miami face à Atlanta (3-1). En l’espace de quatre minutes, le champion du monde 2022 a fait la différence : d’abord grâce à une percée dont il a le secret, conclue d’une frappe du gauche à la 56e minute, puis en éliminant plusieurs défenseurs sur un contre après une passe de Luis Suárez pour doubler la mise à la 60e.

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Avec ces deux nouvelles réalisations, Messi porte son total à 25 buts en championnat et conforte sa place de meilleur buteur de la MLS, devant Milan Iloski et Petar Musa, tous deux à 19 unités. Ainsi, l’octuple Ballon d’Or a également atteint les 936 buts en carrière, à 64 longueurs de la barre symbolique des 1000. Déjà qualifié pour les play-offs, l’Inter Miami, deuxième de la conférence Est, peut encore compter sur son capitaine pour défendre son titre.

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