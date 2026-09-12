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Serie A

Le doublé express en 2 minutes de Diego Moreira avec l’AC Milan

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Diego Moreira @Maxppp
Lazio 2-2 Milan

Diego Moreira a fait fort ! Ce samedi, lors de la 4e journée de Serie A, les Milanais ont arraché un précieux match nul face à la Lazio (2-2), une semaine après avoir déjà été accrochés par la Juventus (1-1). Et le grand héros de cette rencontre se nomme Diego Moreira, auteur d’une entrée en jeu efficace.

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Entré à la pause, le joueur de 22 ans a totalement changé le scénario de la rencontre. Alors que son équipe était menée, Diego Moreira a inscrit son premier doublé avec son nouveau club en seulement deux minutes : but pour réduire l’écart à la 65e minute (2-1), avant d’égaliser à la 67e minute (2-2). Un sauveur en deux minutes seulement !

Pub. le - MAJ le
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