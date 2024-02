Real Madrid : Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé

Cette semaine, Kylian Mbappé (25 ans) est attendu. Le Français et le PSG vont affronter à domicile la Real Sociedad en 1/8e de finale de l’UEFA Champions League. Malgré cela, l’avenir du Bondynois fait encore et toujours couler de l’encre. Ce lundi soir, The Athletic explique qu’au Real Madrid, le Français sera le joueur le mieux payé du vestiaire. Ce, même si l’offre financière formulée par les Merengues est moins importante que celle de l’été 2022, qui était de 26 M€ par an en ce qui concerne de salaire et 130 M€ de prime à la signature.

Le média anglais précise que le Français, qui est positif vis-à-vis du Real Madrid, n’a pas encore annoncé officiellement sa décision. Certains membres de son entourage sont divisés et doutent au sujet de la proposition de Florentino Pérez et de ses équipes. Mais d’après nos informations publiées le 7 janvier dernier, Mbappé a déjà fait son choix et va enfiler la tunique du Real Madrid cet été 2024, une fois que son contrat au PSG sera terminé.