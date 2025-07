Barça : Deco compare Lamine Yamal à Neymar

Dans une longue interview accordée à Mundo Deportivo, Deco, directeur sportif du FC Barcelone, est revenu sur la trajectoire de Lamine Yamal, candidat annoncé au prochain Ballon d’Or. Totalement séduit par les débuts du prodige espagnol sous le maillot catalan, Deco n’a pas hésité à louer les qualités de son protégé. «Lamine Yamal est un phénomène, un phénomène. Être le meilleur du monde dépend de lui», a tout d’abord avoué le dirigeant barcelonais.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «au FC Barcelone, il sera en compétition avec le Real Madrid pour les championnats des prochaines années et il est au meilleur endroit pour se battre, dans le meilleur scénario. Je le dis aussi pour l’équipe nationale espagnole, qui va briller dans les tournois parce qu’elle est très forte. Le début de Lamine est très similaire aux débuts de Neymar. La vie l’a aidé à être mature tel qu’il est. Maintenant, il a plus de responsabilités en tant que joueur, mais il a aussi l’âge qu’il a». L’intéressé appréciera.