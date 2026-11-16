Rayan Cherki est un joueur qui clive. Après cette nouvelle trêve internationale, le joueur de Manchester City a ainsi de fervents défenseurs, mais aussi des détracteurs. Mais de l’avis général, ce rassemblement a plutôt été négatif pour lui, et il fait partie des perdants de ce stage du mois de novembre. Sur RMC Sport, Emmanuel Petit a tenu à le défendre avec une grosse intervention en faveur du joueur formé à l’OL.

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« J’entends les critiques qui s’attaquent constamment à Cherki depuis quelque temps. J’ai l’impression que c’est depuis le début de sa carrière qu’il doit affronter les mêmes critiques. Qu’est-ce qu’on lui reproche exactement ? Cherki reçoit souvent des ballons dos au but donc il doit se dépatouiller avec tout ça. Malgré tout, c’est le deuxième joueur le plus efficace sous l’ère Zidane derrière Olise. Je n’ai pas vu Rabiot ni Da Cunha à la récupération, ni les défenseurs gagner leurs duels dans leur zone. Je n’ai pas vu Olise et Mbappé dans le repli défensif. Il y a beaucoup de joueurs avant Cherki qui peuvent être critiqués », a ainsi lancé le champion du monde 98. Cherki appréciera !