Mohamed El Arouch passe pro à l'OL

Mohamed El Arouch signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Le jeune milieu de terrain de 17 ans formé au club s'est engagé jusqu'en juin 2024.

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais informe de la signature du premier contrat professionnel de son milieu de terrain Mohamed El Arouch pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. 🔴🔵



👉 https://t.co/oKwb6HBOpn pic.twitter.com/IxeIFTZYP4 — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2021

« Je suis très ému et très fier de signer ce premier contrat professionnel avec l’OL. C’est un rêve qui devient réalité. À moi désormais de poursuivre mes efforts et de travailler très dur pour atteindre mon objectif un jour : gagner ma place et jouer avec l’équipe professionnelle de l’OL », a confié le jeune homme.