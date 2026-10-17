La statistique très alarmante du PSG sur penalty

Avec 3 penaltys ratés en l’espace d’une semaine, Luis Enrique va vite devoir trouver une solution pour éviter de gaspiller encore plus de cartouches, surtout dans les matchs qui comptent. Après Désiré Doué contre Le Mans et Ferran Torres face à Manchester City, c’est Ousmane Dembélé qui a raté le sien ce samedi face à Strasbourg.

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Un échec qui porte désormais le total du PSG à 9 penaltys manqués sur ses 19 dernières tentatives. Ce raté n’a finalement eu aucune incidence sur le résultat final puisque le PSG s’est imposé 3-1. Ousmane Dembélé a été passeur puis buteur.