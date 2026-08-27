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AC Milan : Ruben Amorim veut prolonger Rabiot

Par Maxime Barbaud
1 min.
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp

S’il y avait des doutes quant à la poursuite de son aventure à l’AC Milan après le départ de Max Allegri pour Naples, ils sont aujourd’hui évanouis. Adrien Rabiot se plaît en Lombardie et va rester cette saison. Son entrée en jeu décisive face au Torino la semaine dernière (1 passe décisive puis 1 but) ont confirmé cette tendance. Son entraîneur, Ruben Amorim, a même dressé un portrait très élogieux du Français de 31 ans en conférence de presse et souhaite le conserver pour longtemps.

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« Je ne connaissais pas Rabiot. C’est un joueur crucial pour notre projet, j’aime tout chez lui, assure le technicien portugais arrivé cet été. On veut le garder et, si on peut, renouveler son contrat. Il le sait déjà. Il est vraiment professionnel, il veut apprendre malgré son âge, il est très humble. Avec seulement trois entraînements depuis sa reprise, il a réussi à être décisif. C’est un joueur clé pour nous.* » L’intéressé appréciera lui qui sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rossoneri.

Pub. le - MAJ le
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