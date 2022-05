Flavien Tait prolonge d'une saison au Stade Rennais

Le Stade Rennais vient d'annoncer, ce lundi, la prolongation du contrat de Flavien Tait d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. «Bien qu’elle ait été tronquée par deux blessures, la saison de Flavien Tait a été celle de la confirmation pour notre milieu de terrain. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans a étalé tout son talent en 38 participations cette saison», explique le SRFC dans son communiqué.

La suite après cette publicité

Arrivé en provenance d'Angers en 2019, le milieu de terrain de 29 ans a souhaité s'inscrire dans la continuité au sein du projet breton. «Je suis très heureux de continuer à Rennes. Je me sens super bien ici. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain et à travailler avec Bruno Genesio. Avec l’équipe, on se dépouille les uns pour les autres. Faire partie de ce projet est important pour moi. On veut continuer de faire grandir le club. L’objectif sera d’éviter les blessures pour enchaîner sur une saison vraiment complète. J’ai réussi à être décisif. On a fait des grands matchs, que ce soit à domicile et à l’extérieur», a-t-il expliqué sur le site officiel du club.