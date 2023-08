Le Real Madrid réagit à l’affaire Luis Rubiales

La suite après cette publicité

L’affaire Luis Rubiales aura décidément fait un grand bruit. Après avoir fait front à la tempête médiatique depuis son baiser forcé sur les lèvres de Jennifer Hermoso, lors des célébrations du Mondial féminin 2023, le dirigeant espagnol a profité de sa prise de parole pour s’excuser. Cependant, il a assuré, à plusieurs reprises, ne pas vouloir démissionner de son poste de président de la Fédération Espagnole de Football. Et cela a provoqué une indignation en Espagne.

Après plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, c’est au tour du Real Madrid de communiquer. «Suite à l’intervention du président de la Fédération Royale Espagnole de Football, Luis Rubiales, devant l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue aujourd’hui, le Real Madrid souhaite faire la déclaration suivante : notre club soutient pleinement la décision prise par le président du Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, qui transmettra immédiatement cette affaire au Tribunal Administrativo del Deporte. Notre club soutient notre équipe de football féminin et réitère ses félicitations pour l’exploit historique qu’est la victoire en Coupe du monde, et continuera à travailler au développement et à la croissance du football féminin dans notre pays». La polémique continue.