Supercopa
Karim Benzema va retrouver le Real Madrid à Djeddah
Hier soir, le Real Madrid s’est qualifié pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. En effet, les Merengues ont battu l’Atlético de Madrid sur le score de 2 à 1. Ils retrouveront le FC Barcelone en finale. Un nouveau Clasico que Karim Benzema ne compte pas rater.
En effet, Marca, qui a pu s’entretenir avec le joueur d’Al-Ittihad, a indiqué qu’il va venir assister à ce choc organisé en Arabie saoudite. De plus, la publication espagnole ajoute que le Nueve compte rendre visite à l’équipe à son hôtel, le Jeddah Hilton.
