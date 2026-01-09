Menu Rechercher
Karim Benzema va retrouver le Real Madrid à Djeddah

Par Dahbia Hattabi
Karim Benzema sous les couleurs d'Al-Ittihad @Maxppp
Barcelone Real Madrid

Hier soir, le Real Madrid s’est qualifié pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. En effet, les Merengues ont battu l’Atlético de Madrid sur le score de 2 à 1. Ils retrouveront le FC Barcelone en finale. Un nouveau Clasico que Karim Benzema ne compte pas rater.

En effet, Marca, qui a pu s’entretenir avec le joueur d’Al-Ittihad, a indiqué qu’il va venir assister à ce choc organisé en Arabie saoudite. De plus, la publication espagnole ajoute que le Nueve compte rendre visite à l’équipe à son hôtel, le Jeddah Hilton.

