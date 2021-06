Portugal : Joao Cancelo positif à la Covid-19 et forfait pour l'Euro !

Voilà une très mauvaise nouvelle pour le Portugal. Le latéral droit de Manchester City Joao Cancelo ne participera pas à l’Euro 2020. Il a été testé positif à la Covid-19. Il va être remplacé par l’international portugais espoir Diogo Dalot. Adversaire des Bleus en phase de poule de l’Euro, le Portugal devra donc faire sans l’un de ses hommes en forme. Testé positif, le joueur de 27 ans va laisser ses partenaires et va être placé à l’isolement. Un coup dur pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

«Diogo Dalot remplacera João Cancelo, qui a été testé positif au covid-19 à la suite d'un test antigénique rapide effectué par l'Unité de santé et de performance de la FPF samedi. Les autorités sanitaires hongroises ont été immédiatement informées et le joueur - qui se porte bien - a été placé en isolement. Conformément au protocole covid-19 établi par l'UEFA avant les matchs de l'EURO 2020, tous les joueurs et membres du personnel ont subi un test RT-PCR samedi. Les résultats, à l'exception de João Cancelo, ont été négatifs», peut-on lire dans le communiqué.