OM : André Villas-Boas tremble déjà avant Manchester City

André Villas-Boas respire. Après une défaite face à l'Olympiakos en milieu de semaine, la victoire était impérative pour les Phocéens, ce samedi. Et ce fut chose faite, avec un court succès 1-0 qui permet aux Marseillais de se positionner à la quatrième marche du classement de la Ligue 1. De quoi préparer ce duel face à Manchester City de mardi avec un peu plus de calme et de sérénité.

Après le duel face aux Merlus, le tacticien portugais s'est même longuement exprimé sur son futur rival. « C'est le favori du groupe. On va voir ce qu'on va mettre en place. [...] Ça va être dur pour les contenir. City concède peu d'occasions. Il faudra profiter de celles qu'on va avoir », a-t-il ainsi prévenu, conscient que son équipe va devoir afficher son meilleur visage pour mettre à mal les Citizens.

AVB veut s'adapter aux Skyblues

« On va s'adapter au contrôle de la possession de balle de City. Si tu les presses, ça peut tourner mal car c'est une équipe qui trouve toujours des solutions entre les lignes, avec sa mobilité. Aujourd'hui (samedi, ndlr), Agüero a trouvé un intervalle et Foden est entré et a marqué. C'est une équipe très dure quand tu la presses », a ajouté l'ancien de Porto, qui a aussi tenu à signaler que les troupes de Pep Guardiola ont déjà perdu de nombreux points cette saison. On rappelle cependant que l'attaquant argentin s'est blessé et ne devrait pas être de la partie en milieu de semaine.

« C'est une machine à gagner. Ça va être dur », a conclu le Portugais, un brin défaitiste dans son analyse. Vainqueurs face à Porto (3-1) pour leur entrée en matière dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, les Citizens ont également probablement suivi de très près la rencontre des Marseillais face à Lorient et nul doute qu'ils ont aussi mis en place un plan pour venir à bout de l'écurie de Ligue 1. Un joli duel tactique portugo-catalan s'annonce...