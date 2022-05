Leipzig : Christopher Nkunku ouvre la porte à un retour au PSG

La suite après cette publicité

Formé au Paris Saint-Germain en 2015, Christopher Nkunku (24 ans) avait décidé de quitter Paris pour retrouver plus de temps de jeu et s'était engagé au RB Leipzig, en Bundesliga, en juillet 2019. Un club où il a explosé et a logiquement été appelé par Didier Deschamps après un exercice 2021-22 plus que réussi. Présent en conférence de presse avec les Bleus, l'attaquant de Leipzig a évoqué son avenir et n'exclut pas de retourner au PSG, dans le futur.

«C'est flatteur d'avoir les plus grands clubs du monde qui s'intéressent à moi. Mais aussi que le RB Leipzig fait tout pour me garder. Mais le mercato n'est même pas encore ouvert, donc ce n'est pas mon objectif prioritaire. Le PSG, c'est mon club de cœur, j'ai été formé là-bas. Je ne ferme aucune porte comme je l'ai déjà dit, tout est possible dans le football», a expliqué l'international français, élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga.