Joan Laporta craint une offre du PSG pour Ousmane Dembélé

Alors que cet hiver l'aventure d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone semblait terminée, les bonnes prestations du Français lors de la 2e partie de saison ont convaincu le club catalan de rouvrir des négociations. Cependant d'autres clubs, comme le PSG, sont entrés dans la danse pour l'ancien rennais. Le président Joan Laporta précise d'ailleurs ne plus avoir de nouvelle du clan Dembélé, qu'il soupçonne de négocier avec un autre club.

«Ils (Dembélé et ses représentants) ont notre proposition et une date à décider, car il n'y a plus de place. Nous préparons la saison prochaine depuis longtemps, et c'est un problème avec lequel nous sommes coincés, car l'agent ne répond pas à l'offre. On dirait qu'ils ont une contre-proposition. Il y a une priorité en ce moment, qui est de remettre l'économie sur les rails,» a confié l'homme fort du Barça à L'Esportiu.