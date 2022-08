OL : Rayan Cherki sort du silence après sa prolongation

L'OL a mis fin au feuilleton vendredi, après la large victoire des Gones contre Troyes en Ligue 1. Rayan Cherki, formé au club et grand espoir lyonnais, a enfin prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, avec la possibilité d'étendre la collaboration jusqu'en 2025. Le principal concerné a expliqué son choix sur le site officiel de l'écurie rhodanienne.

« Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec mon club formateur qui est aussi celui de mon cœur et de ma ville. On avait pris la décision d’attendre que je revienne pleinement de ma blessure pour avancer concrètement dans les discussions. Mais j’avais cette envie de continuer à grandir avec l’OL et de rendre au club tout ce qu’il m’a déjà apporté à travers cette signature. »