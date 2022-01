L'anecdote folle de Ricardo Oliveira sur Jorge Sampaoli

Jeudi, au micro d'ESPN au Brésil, Ricardo Oliveira, ancien attaquant international brésilien (16 sélections, 5 buts) passé par Valence, le Betis ou l'AC Milan, aujourd'hui retraité des terrains, est revenu sur un épisode de sa fin de carrière. Une anecdote folle au sujet de Jorge Sampaoli, actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Une histoire qui en dit long sur le caractère du Pelado. «En 2019, j'étais sur un nuage avec l'Atlético. J'ai commencé l'année en étant meilleur buteur de la Libertadores, en battant des records importants pour moi... À ce moment-là, Sampaoli était à Santos. Il m'appelle, j'ai encore les messages sur mon téléphone, je parle avec lui... Il m'appelle et me dit : "je veux que tu viennes à Santos, parce que tu es le joueur dont j'ai besoin, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, pour mettre les ballons au fond. J'ai vu que ce que tu réalisais." J'ai répondu : "merci, super, génial. Mais on a un problème. Je suis sous contrat. Je viens d'arriver à l'Atlético. J'ai quitté Santos et j'ai signé avec l'Atlético. Alors on a un problème. Nous allons devoir discuter avec l'Atlético pour voir s'il y a une possibilité." Il m'a aussitôt dit : "non, non, pas de discussion avec l'Atlético." J'ai dit : "ce n'est pas possible. Nous allons voir si l'Atlético est ouvert ou pas."», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«Nous avons discuté avec l'Atlético et le club a dit : "non, impossible". Le président de l'époque (Sérgio Câmara) m'a appelé : "Ricardo, c'est impossible. Je vais te dire la même chose que l'an passé, je ne peux pas te laisser partir. Tu es mon meilleur buteur en Libertadores, tu restes ici, je ne peux pas te laisser partir." Je me suis dit : "OK". J'ai donc parlé avec Sampaoli : "cela ne va pas être possible, parce que le président ne veut pas me libérer." Il m'a répondu : "pars au clash. Parce que quand tu veux partir, tu pars au bras de fer. Tu ne le regretteras pas." Je lui ai dit : "non, ça non. Je ne ferai pas ça parce que je suis un professionnel, l'Atlético a parié sur moi, m'a invité et je ne vais pas me comporter comme ça, c'est contre mes principes." La saison s'est terminée. En 2020, Sampaoli arrive à l'Atlético. Il arrive, se tourne vers moi et là... il me met à l'écart, il m'empêche d'accéder aux terrains d'entraînements, me met à la cave. Je me suis entraîné chez moi. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas voulu faire ce qu'il m'avait demandé», a-t-il lâché. On ne plaisante pas à l'Argentin...