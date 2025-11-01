Menu Rechercher
Liga : la Real Sociedad remporte le derby basque contre Bilbao

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Álvaro Odriozola @Maxppp
Real Sociedad 3-2 Bilbao

Ce samedi, la Liga nous offrait une alléchante affiche dans le pays Basque avec le derby entre la Real Sociedad et Bilbao. Auteurs de deux débuts de saison moyens, les deux clubs se devaient de l’emporter pour essayer d’instaurer une dynamique. Restant sur une victoire la semaine dernière, c’est la Sociedad qui a finalement réussi à l’emporter en fin de rencontre.

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
6 Logo Getafe Getafe 17 11 -1 5 2 4 12 13
7 Logo Betis Betis 16 10 +3 4 4 2 15 12
8 Logo Elche Elche 14 10 +1 3 5 2 11 10
9 Logo Vallecano Vallecano 14 11 -2 4 2 5 12 14
10 Logo Bilbao Bilbao 14 11 -2 4 2 5 11 13
11 Logo Séville Séville 13 11 -2 4 1 6 17 19
12 Logo Alavés Alavés 12 10 0 3 3 4 9 9
Voir le classement complet

Après un premier acte plaisant où Braiz Mendez a ouvert le score pour les locaux (1-0, 38e), Gorka Guruzeta a égalisé juste avant la pause (1-1, 42e). Dès le retour des vestiaires, les Txiki-Urdini ont repris l’avantage grâce à Gonçalo Guedes (2-1, 47e). En fin de match, Robert Navarro a finalement cru permettre à Bilbao d’aller chercher le nul (2-2, 79e). C’était sans compter sur le but de Jon Gorrotxategi dans les ultimes instants de la rencontre (3-2, 90+4e). Avec ce succès jouissif face au rival, la Sociedad grimpe à la 13e place. Bilbao reste dixième.

