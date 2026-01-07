Menu Rechercher
Commenter 5
Trophée des Champions

PSG : l’avis tranché de Marquinhos sur le Trophée des Champions au Koweït

Par Josué Cassé
1 min.
PSG Marseille Voir sur DAZN

Présent en conférence de presse à la veille du choc opposant l’OM au PSG, Marquinhos est revenu sur la délocalisation du match au Koweït. Une décision largement commentée au cours des derniers jours. «C’est dommage que nos supporters ne soient pas là mais on sait qu’ils seront toujours avec nous. Ici, quand on est sorti de l’hôtel, on a vu qu’il y avait des supporters du PSG», a tout d’abord avoué le défenseur brésilien.

La suite après cette publicité

Relancé, le capitaine parisien a toutefois considéré que ce match au Koweït était une belle opportunité pour le football français. «Je pense que c’est une belle opportunité de montrer la valeur de cette Ligue, on a déjà joué ce trophée un peu partout dans le monde, ce match a toujours une saveur spéciale, il veut aussi dire qu’on a gagné des titres la saison précédente donc c’est à nous de prendre l’opportunité de gagner un nouveau titre et de ne pas le laisser à l’adversaire».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Marquinhos

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marquinhos Marquinhos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier