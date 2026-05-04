PL : Chelsea sombre contre Nottingham Forest et voit la C1 s’éloigner

Chelsea n’a plus son destin en main pour la C1. Dans une forme chaotique depuis plusieurs semaines avec cinq défaites de suite en Championnat et une triste élimination contre le PSG, les Blues devaient se ressaisir contre Nottingham Forest, mais ils ont rapidement sombrés. Car dès la 2e minute de jeu, Awoniyi ouvrait le score d’une belle tête au second poteau (1-0, 2e), avant qu’Igor Jesus ne fasse rapidement le break pour refroidir Stamford Bridge (2-0, 15e).

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Et rien ne s’est arrangé pour les Blues, qui ont perdu le jeune Jesse Derry, évacué sous oxygène pour sa première en donnant un penalty à Palmer… qui a échoué devant Sels (45e). Chelsea a continué de s’effondrer après la pause en encaissant un nouveau but d’Awoniyi, pour le doublé (3-0, 52e). Joao Pedro a tout de même sauvé l’honneur d’une magnifique retournée acrobatique (3-1, 90e+3). Une soirée tout de même catastrophique pour les Londoniens, 9es, qui devront espérer une victoire d’Aston Villa en finale de C3 pour espérer se qualifier en LdC. De son côté, Forest fait une belle opération pour le maintien avec ce succès.