Liga : le Real Madrid et Benzema se régalent contre Elche

Le retour aux affaires courantes. Après sa victoire en Coupe du Monde des Clubs samedi dernier face à Al-Hilal, le Real Madrid retrouvait la Liga. Une rentrée plutôt en douceur puisque le champion en titre recevait Elche, bon dernier de ce classement. Déjà condamnés ou presque à la descente en fin de saison, les hommes de Pablo Machin ont tout de même retrouvé un peu de confiance en s’offrant leur première victoire de la saison il y a dix jours contre Villarreal. Pas de quoi impressionner Carlo Ancelotti non plus qui, privé de Courtois toujours blessé, titularisait Lunin mais aussi Camavinga ou encore Ceballos et Asensio.

Ils profitaient des absences de Vinicius, Kroos, Mendy et Hazard mais pas Tchouaméni, une nouvelle fois sur le banc. La victoire restait impérative pour les Merengues, relayés à 11 points du Barça au coup d’envoi. Un écart qu’il fallait absolument combler ce soir sous peine de dire adieu au titre. Les Madrilènes l’avaient bien compris en prenant le match par le bon bout. Après une première tentative de Militao (4e), Asensio ouvrait le score au terme d’un joli slalom dans la défense adverse (1-0, 8e). L’excellent départ du Real ne s’arrêtait pas là, bien décidé à passer une soirée très tranquille. Ça fait un petit moment que ça n’est plus arrivé.

Victoire probante et effectif reposé

Benzema (15e) et Valverde (21e) avaient d’abord besoin de régler la mire. C’est sur penalty que le Français a finalement doublé la mise (2-0, 30e) pour s’offrir sa 229e réalisation sous la camiseta blanca en championnat, devenant au passage le 2e marqueur de l’histoire du club en Liga devant Raul et derrière Cristiano Ronaldo. Elche tentait de réagir par Gonzalez (36e) et Cardona (37e) mais c’était bien trop insuffisant face à des Madrilènes dans un bon soir. L’écart se durcissait même avant la pause sur un nouveau penalty provoqué par le raid solitaire d’un Rodrygo aux jambes de feu ce soir. C’est bien Benzema qui se présentait une seconde fois pour marquer à nouveau (3-0, 45e+1).

Malgré l’ampleur du score, les locaux ne faiblissaient pas, poursuivant même leur marche en avant. La réussite était cette fois moins au rendez-vous puisque Rodrygo échouait par deux fois face à Badia (51e et 52e). Le gardien s’employait ensuite devant Benzema (53e), tout heureux de voir le Ballon d’Or rater sa reprise suivante (63e). Ancelotti faisait tourner son effectif pour la dernière demi-heure, ce dont profitait l’entrant Modric. Sur un décalage de Camavinga et sans élan, le Croate envoyait une frappe pure dans la lucarne (80e, 4-0). Un but à l’image de la soirée vécue par le Real Madrid, parfaite, puisque l’écart s’est réduit à 8 unités avec les Blaugranas.