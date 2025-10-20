Menu Rechercher
Graham Potter nouveau sélectionneur de la Suède

Graham Potter, ancien entraîneur de Chelsea @Maxppp

Graham Potter n’a pas mis longtemps pour rebondir. Évincé de West Ham en septembre dernier, l’entraîneur anglais de 50 ans a, comme prévu, succédé à Jon Dahl Tomasson à la tête de la sélection suédoise. Dernière du classement de son groupe, la Suède a engagé Potter pour le reste des éliminatoires.

Svensk Fotboll
Graham Potter är herrlandslagets nya förbundskapten 🇸🇪

«Graham Potter devient le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale masculine. L’objectif est de créer les conditions optimales pour se qualifier pour la Coupe du monde en 2026. (…) À partir du lundi 20 octobre, l’équipe nationale masculine sera dirigée par Graham Potter. Le contrat couvre la période de qualification en cours, avec des matchs contre la Suisse et la Slovénie en novembre et un éventuel barrage en mars, et sera automatiquement prolongé jusqu’à la phase finale de la Coupe du monde l’été prochain si la Suède se qualifie», peut-on lire dans le communiqué publié par la fédération suédoise.

Voir tous les commentaires (4)
