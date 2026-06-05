Mercato Angers : Anthony Lopes, Gilli, Dujeux… les révélations de Saïd Chabane

Invité dans l’After sur RMC ce vendredi, le patron d’Angers, Saïd Chabane, s’est exprimé sur le mercato à venir de son club. Il a notamment révélé qu’un rendez-vous était prévu avec Stéphane Gilli la semaine prochaine pour le poste d’entraîneur. «Depuis que nous avons annoncé son départ (Alexandre Dujeux, ndlr), nous avons reçu une quarantaine de CV. C’est énorme ! Trois d’entre eux sont dans la short list. Nous allons les rencontrer la semaine prochaine, dont Stéphane Gilli.»

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Concernant le départ d’Alexandre Dujeux, Chabane en a révélé les coulisses : «on a eu une discussion avant le dernier match, où il m’a exprimé ses interrogations, son usure. Il voulait réfléchir. J’ai senti son envie d’aller sur un nouveau projet, ce qui peut s’entendre». Enfin, le patron du SCO a confirmé la future arrivée d’Anthony Lopes, libre de tout contrat, pour succéder à Hervé Koffi. «Sa visite s’est bien passée. Il devrait signer mardi ou mercredi prochain. On a besoin de quelqu’un comme lui pour apporter cette niaque dans le vestiaire»