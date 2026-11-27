Sur le terrain, l’OM s’est péniblement imposé sur le Levski Sofia (1-0) et réalise une bonne opération en vue de la qualification pour les barrages. Après 5 journées, les Phocéens occupent la 24e position, soit la dernière qualificative pour les 16es de finale. Mais ce qui fait parler le plus depuis hier soir, ce sont les graves incidents qui ont eu lieu au Vélodrome juste avant le coup d’envoi du match. Les supporters des deux camps se sont affrontés en tribunes Jean-Bouin où était installée une délégation de supporters bulgares, et non pas dans le parcage visiteur (limité à 500 personnes pour l’occasion) comme il est de coutume, justement par mesure de sécurité.

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Après diverses provocations et même des saluts nazis effectués par des fans de Sofia, la situation a rapidement dégénéré en affrontement. Plusieurs centaines de locaux ont quitté leur tribune pour en découdre, ou au moins répondre aux provocations, en forçant la porte d’entrée à la tribune latérale, obligeant l’intervention des forces de l’ordre face à des stadiers rapidement débordés. Face à la force du nombre, les Bulgares se sont retrouvés coincés, adossés aux grillages du parcage visiteurs. Certains de leurs compatriotes ont d’ailleurs tenté de leur venir en aide face aux coups de bâtons, de ceintures et de fusées lancées en leur direction. 11 personnes ont été blessées, dont cinq nécessitant un passage par l’hôpital.

L’UEFA ne plaisante pas avec les violences entre supporters

Ces scènes de chaos choquent autant en France qu’en Bulgarie où l’on réclame de lourdes sanctions à l’encontre du club phocéen. Même la présidente de la République bulgare, Iliana Iotova, est intervenue. L’OM ne devrait pas y échapper et risque très gros car il est actuellement en période de sursis après les incidents intervenus lors de la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions il y a un an. L’UEFA lui avait infligé une amende de 71 625 € et la partie du virage Sud, réservée au Commando Ultra 84, avait été sanctionnée d’une fermeture avec un sursis de deux ans. Ce sursis va donc tomber de manière automatique d’autant que l’OM est perçu comme un mauvais élève par l’UEFA.

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Cette saison, il a déjà reçu une amende pour la réception de l’Olympiakos (80 500 € pour des fumigènes et des banderoles jugées offensantes). L’instance pourrait cette fois retenir plusieurs éléments qu’elle juge graves comme l’utilisation à nouveau d’engins pyrotechniques mais surtout le jet de ces objets, en plus de violences physiques et de problèmes de sécurité à l’intérieur même de l’enceinte sportive. Dans ces conditions, l’UEFA, qui prône la tolérance zéro en matière de violences entre supporters, ira au-delà d’un simple huis clos partiel. Elle peut y voir une défaillance au sein de l’appareil sécuritaire et d’organisation de la rencontre.

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Un risque d’exclusion peu probable

Avec un tel passif, il y a fort à parier que les supporters olympiens seront interdits de déplacement pour les prochaines rencontres à l’extérieur. Le Vélodrome devrait lui aussi être sanctionné, possiblement pour un huis clos total, peut-être même plusieurs et ce dès les prochains matchs à domicile contre le Celta de Vigo et Anderlecht, en plus d’une forte amende. L’OM devrait toutefois échapper à une exclusion définitive de la compétition, comme le craignent certains observateurs. Le match est allé à son terme et sans encombre après les incidents, et l’UEFA n’a pas pour habitude de pratiquer ce genre de châtiments. Le Levski Sofia devrait lui être condamné pour les saluts nazis de certains de ses supporters.