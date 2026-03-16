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Ligue des Champions

Bodø/Glimt est la meilleure équipe en Europe actuellement selon Carlo Ancelotti

Par Aurélien Macedo
1 min.
Les joueurs de Bodo/Glimt @Maxppp
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Décidément le maillot jaune de Bodo/Glimt a réussi à aller jusqu’au Brésil. Alors qu’il vient de dévoiler sa liste pour la trêve internationale de mars où la Seleçao va dévier la France (26 mars) et la Croatie (1er avril), le sélectionneur brésilien a surpris son monde au moment de dévoiler quel était le meilleur club d’Europe à ses yeux.

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« Bodo/Glimt est en ce moment la meilleure équipe et la plus organisée en Europe. Pas seulement dans les résultats, qu’ils ont gagné contré Manchester City, l’Atlético, l’Inter ou le Sporting mais c’est l’équipe qui défend le mieux en Europe », a ainsi déclaré le technicien italien en conférence de presse. Les Norvégiens jouent d’ailleurs demain contre le Sporting CP pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions.

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