Portugal : réunion de crise organisée en urgence pour Cristiano Ronaldo !

Il y a près d’une semaine, Cristiano Ronaldo jurait qu’il se mettait au service de la sélection portugaise. À 41 ans, la star d’Al-Nassr avait taclé la presse au moment de justifier son choix de ne pas mettre un terme à sa carrière internationale, mais il promettait qu’il ne serait pas un joueur plus important qu’un autre. « Je suis là pour aider, que je joue ou non. Je ne suis qu’un parmi d’autres. Ça a toujours été comme ça et ça le restera. (…) Je vais me répéter, je ferai tout ce que le coach voudra de moi : jouer, sortir, ou même ne pas jouer. L’honneur que j’ai pour représenter le Portugal est plus grand que n’importe quoi. »

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Le discours de CR7 jeté à la poubelle

Six jours plus tard, ce beau discours a déjà volé en éclats. Titulaire face au Pays de Galles (1-0), CR7 avait essuyé une vague de critiques en raison de son inefficacité face au but. Cloué au pilori, le célèbre numéro 7 a ensuite vécu une première depuis 18 ans. Face à la Norvège (2-1), Jorge Jesus a décidé de le laisser scotché au banc de touche durant toute la rencontre. Un choix qui a fortement agacé un Ronaldo apparu boudeur face aux caméras. À l’issue du match, son sélectionneur a avoué qu’il avait annoncé à sa star qu’elle allait entrer en cours de match, mais qu’il avait finalement changé d’avis.

« Je ne m’en suis pas rendu compte (qu’il boudait). Lui seul peut répondre à ça. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas parce qu’il n’est pas entré en jeu que je ne compte pas sur lui. D’ailleurs, avant le match, je lui ai dit : « je ne vais pas te faire jouer dès le coup d’envoi, mais je vais te faire entrer en cours de match ». C’est ça, le football : il te dicte des choses qui, dans ce cas précis, ne justifiaient pas de changer d’attaquant, sachant que nous avons maintenant un match au Danemark et qu’il pourrait être le premier choix contre le Danemark ». Depuis, de nouveaux événements se sont produits.

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Le président de la FPF bouleverse son agenda en urgence

Ce mardi après-midi, alors que la Seleção das Quinas a pris ses quartiers à Malmö, ville suédoise située juste en face de Copenhague, Ronaldo a alerté toute la presse portugaise. Présent sur la pelouse de l’Eleda Stadion trente minutes avant le début de l’entraînement collectif, CR7 a préféré filer à l’hôtel, après une brève discussion avec Jesus. Officiellement, la fédération a justifié ce choix en expliquant que le club de Malmö ne possédait pas les machines nécessaires au travail individuel de Ronaldo. De son côté, Jesus a brièvement évoqué sa discussion avec sa star au sortir de l’entraînement. « Je parle à Cristiano Ronaldo tous les jours et à chaque minute. »

Mais alors que le sélectionneur lusitanien niait toute prise de bec avec son joueur, l’ensemble de la presse lusitanienne annonce ce soir que le président de la fédération portugaise (FPF), Pedro Proença, a changé son emploi du temps en urgence. Ce dernier était attendu demain à Ponta Delgada (Açores) pour le match des Espoirs face à Gibraltar. Une rencontre importante puisqu’en cas de victoire, les jeunes Portugais décrocheront leur billet pour l’Euro Espoirs. Proença devait ensuite se rendre au Danemark jeudi, le jour du match de la sélection A face aux Scandinaves. Au final, Proença n’ira pas aux Açores et file actuellement en direction de Copenhague, avant de traverser le pont d’Öresund pour une réunion d’urgence avec Jesus et Ronaldo à Malmö. Pour un joueur qui s’était dit au service de son équipe, un match a suffi à mettre la zizanie. La conférence de presse de veille de match prévue demain à 17h (heure française) risque de valoir son pesant d’or.