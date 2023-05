Le Real Madrid relance totalement le dossier Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Et si le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid était relancé ? Il faut le croire car selon The Telegraph, la direction de la Casa Blanca rêve de réaliser un immense coup double pour cet été. Après avoir quasiment bouclé la venue de Jude Bellingham contre environ 100 M€, le champion d’Europe en titre pense avoir de nouveau ses chances face aux frictions existantes entre l’attaquant et le PSG.

Entre les remontrances du capitaine des Bleus à son club après la diffusion d’une vidéo promotionnelle pour la campagne de réabonnements, les mauvais résultats et les promesses non tenues de la direction l’été dernier, juste après sa prolongation de contrat, Mbappé a de quoi être agacé. Il n’a pour le moment jamais montré des velléités de départ mais elles seraient légitimes, malgré les nouveaux projets de son club.

Le Real espère profiter des problèmes entre le PSG et Mbappé

Il est toujours au centre du projet et le PSG n’a pas l’intention de le vendre. Seulement les finances ne sont pas extensibles non plus. Messi va certes s’en aller et offrir un peu plus de marges de manœuvre, mais rien ne dit qu’une porte de sortie sera trouvée à Neymar. Surtout, Mbappé n’a plus qu’un an de contrat cet été, sauf s’il décide d’activer sa fameuse prolongation d’un an. Rien n’est moins sûr à ce stade de la saison.

On dit que le train Real Madrid ne passe qu’une seule fois mais pour le champion du monde 2018 rien n’est trop beau. Les Merengues disposent d’un véritable trésor de guerre grâce à leurs bons résultats sportifs et leur gestion financière. L’an passé, ils avaient tenté de recruter le Français pour 180 M€. Si une offre était de nouveau formulée, elle devrait s’approcher de ce montant pour réaliser un été record.