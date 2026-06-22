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Martín Demichelis devient l’entraîneur du RB Leipzig

Par Kevin Massampu
1 min.
Martín Gastón Demichelis @Maxppp

Le RB Leipzig a trouvé son nouvel entraîneur. Après s’être séparé d’Ole Werner, qui avait pourtant guidé le RBL à la 3e place de Bundesliga et ainsi permettre au club saxon de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, Leipzig a choisi de confier les rênes de son équipe première à Martín Demichelis jusqu’en 2028. L’ancien défenseur argentin, passé par le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid et Manchester City, était récemment en poste à Majorque, qui vient d’être relégué en seconde division espagnole. Après avoir entraîné les jeunes du Bayern ou encore l’équipe première de River Plate (argentine) et Monterrey (Mexique), Demichelis s’apprête à découvrir la Bundesliga en tant que coach numéro 1.

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« Le RB Leipzig a nommé Martín Demichelis au poste d’entraîneur principal. L’Argentin, âgé de 45 ans, a signé un contrat avec les Red Bulls jusqu’au 30 juin 2028. Il était jusqu’à présent à la tête du RCD Majorque, club de la Liga », a communiqué le RBL.

Pub. le - MAJ le
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