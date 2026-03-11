Menu Rechercher
Commenter 17
Ligue 1

L1 : Nantes et l’OM sont les rois de l’instabilité

Par Tom Courel
1 min.
Vahid Halilhodzic @Maxppp

Les Canaris vont-ils relever la tête avec l’arrivée de Vahid Halilhodžić comme nouvel entraîneur ? Ce qui est certain, c’est que le FC Nantes traverse une grande zone d’ombre en championnat ces derniers mois. Actuellement 17es au classement, les hommes en jaunes vont devoir fournir un travail de qualité pour éviter la relégation, et cela passe notamment par une première prise de parole brutale, à en croire les récentes déclarations du nouveau technicien. Si ce mouvement interne agite plus que jamais, c’est qu’il démontre aussi une forme d’instabilité régulière.

La suite après cette publicité

En effet, le successeur d’Ahmed Kantari s’inscrit dans un nouveau chapitre de l’histoire de la formation du bas de tableau, marquée par une irrégularité incessante sur le banc de touche. Depuis la saison 2000/2001, le club breton a déjà vu 30 entraîneurs différents se succéder. Un chiffre impressionnant, qui n’est dépassé que par l’Olympique de Marseille, avec 33 coachs sur la même période en Ligue 1. Cette statistique souligne ainsi les difficultés structurelles et l’instauration d’une continuité dans leurs projets sportifs. Reste à savoir si le coach de 73 ans redressera la barre, tout comme Habib Beye sur les bords de la Méditerranée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Marseille
Vahid Halilhodžić

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Marseille Logo Marseille
Vahid Halilhodžić Vahid Halilhodžić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier