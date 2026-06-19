CdM 2026 : une journaliste brésilienne foudroie Neymar

Neymar n’a toujours pas disputé la moindre minute dans cette Coupe du Monde 2026 et il n’est pas exclu qu’il n’y participe pas si la Seleção se fait sortir rapidement. Forfait pour le match contre Haïti, le numéro 10 auriverde devrait rater toute la phase de poules. Hier, la presse brésilienne indiquait même qu’il n’était pas impossible que le « Ney » ne revienne pas avant les huitièmes, voire les quarts de finale. Mais pour la journaliste brésilienne Luiza Oliveira, cette absence n’est pas un problème…

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«À l’heure actuelle, l’absence de Neymar est un atout pour la sélection brésilienne, car il est absent depuis longtemps et n’est pas en condition de jouer. Aujourd’hui (hier, ndlr), il a recommencé à toucher le ballon après une longue période d’inactivité. Son dernier match remonte à plus d’un mois, lorsqu’il a joué avec Santos contre Coritiba. La sélection, qui fait preuve d’une grande prudence concernant ce retour de Neymar, ne veut prendre aucun risque qui pourrait faire reculer ce processus. C’est d’ailleurs pour cette raison que Neymar n’a pas fait le déplacement pour le dernier match», a-t-elle confié sur UOL.