Mercato PSG : le clan Kylian Mbappé met le feu à l'Espagne

Un rythme d'enfer. Cette saison, Kylian Mbappé imprime une cadence infernale lui qui totalise 33 buts et 18 assists en 41 rencontres toutes compétitions confondues. Sa dernière réalisation date d'ailleurs d'hier soir puisqu'il a trouvé le chemin des filets lors de la victoire 3 à 0 à Angers. En pleine forme, KM7 est l'homme de la saison côté parisien. Un joueur clé que les pensionnaires du Parc des Princes veulent conserver à tout prix et on les comprend.

En fin de contrat le 30 juin prochain, le crack de Bondy va arriver à un tournant de son aventure francilienne. Ce n'est pas un secret, le Real Madrid veut absolument le recruter cet été et en faire la nouvelle star de la troisième génération des Galactiques avec Erling Braut Haaland. Mais les Parisens n'ont pas encore abdiqué et espèrent toujours convaincre le Français de rester dans la capitale pour les aider à rêver plus grand et remporter enfin cette fameuse Ligue des Champions.

Les représentants de Mbappé bientôt au Qatar ?

Rester à Paris ou rejoindre Madrid, voici donc les deux options qui s'offrent actuellement à l'ancien joueur de Monaco. Un joueur qui a relancé lui-même les rumeurs autour de son avenir le 3 avril après le match face à Lorient. «Non. Je n'ai pas décidé. Je suis tranquille. Je veux prendre le temps parce que je ne veux pas me tromper. Je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres». Ce qui avait mis le feu en France comme en Espagne. Depuis, plus grand-chose à se mettre vraiment sous la dent. Enfin, jusqu'à hier.

El Chiringuito a partagé des vidéos publiées par la mère et le frère de Kylian Mbappé, Ethan. Ces derniers sont à Doha au Qatar. Il n'en fallait pas plus pour que l'émission s'enflamme sur le sujet. Le média ibérique y voit un lien clair entre l'avenir de KM7 et le Paris Saint-Germain. El Chiringuito explique d'ailleurs que les représentants du joueur, dont son avocate, vont se rendre au Qatar dans les prochaines heures. De quoi inquiéter le Real Madrid ? Pas vraiment à en croire les journalistes espagnols qui expliquent que les Merengues ne sont pas préoccupés par le voyage du clan Mbappé à Doha. Affaire à suivre...