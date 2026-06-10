Didier Deschamps défend Mbappé devant la presse madrilène

C’est une Coupe du Monde 2026 très importante pour Kylian Mbappé, alors que le premier duel des Bleus face au Sénégal approche à grands pas. Après une saison très moyenne à Madrid, le Bondynois sait qu’il doit se refaire lors de ce rendez-vous mondialiste. Dans un entretien accordé à Marca, Didier Deschamps a été interrogé sur le numéro 10 merengue et tricolore, et il a expliqué que son joueur n’est pas spécialement touché par les critiques.

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« D’une façon ou d’une autre, on va toujours parler de lui. Je pense qu’en France, et c’est pareil partout, on entend toujours plus la minorité qui fait du bruit que la majorité silencieuse. Il vit avec les critiques, il est préparé, qu’elles soient justes ou injustes. Ensuite, il y a les faits, et ses performances. Quand le Real Madrid ne gagne pas de titres, c’est évident qu’il est responsable, comme le reste de l’effectif. Mais le fait d’être Kylian fait qu’on soit plus exigeant, et qu’on dise que c’est de sa faute. C’est pareil en sélection. Que les supporters du Real Madrid ne soient pas contents, c’est normal. On peut ne pas apprécier, mais les joueurs d’élite savent comment ça se passe », a indiqué le sélectionneur tricolore.