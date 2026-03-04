Maroc-Sénégal : un autre dirigeant quitte ses fonctions à la CAF

La polémique autour de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc continue d’avoir des répercussions au sein de la Confédération africaine de football (CAF). Après l’éviction d’Olivier Safari Kabeni de la tête de la commission des arbitres, un autre haut responsable aurait également été remercié. Selon les informations d’Elbotola, Yacine Othman Robleh, qui dirigeait l’organe judiciaire de l’instance depuis six ans, aurait été démis de ses fonctions par le secrétaire général Véron Mosengo-Omba à la suite des tensions provoquées par cette finale très contestée.

La suite après cette publicité

Cette décision serait liée aux critiques suscitées par les sanctions disciplinaires infligées après les incidents survenus le 18 janvier à Rabat. Plusieurs observateurs ont estimé que les mesures prises contre le Sénégal étaient trop clémentes, notamment après l’interruption temporaire de la rencontre provoquée par certains joueurs et les débordements enregistrés dans les tribunes. Alors que certains scénarios extrêmes évoquaient même un retrait du titre ou une exclusion de la Coupe du Monde, la CAF a finalement opté pour des sanctions jugées modérées. En attendant une décision définitive sur les dossiers en cours, la gestion de l’organe judiciaire devrait être assurée provisoirement par Cédric Igai, actuellement directeur des affaires juridiques de l’instance.