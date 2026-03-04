Menu Rechercher
Commenter 16
CAN

Maroc-Sénégal : un autre dirigeant quitte ses fonctions à la CAF

Par Valentin Feuillette
1 min.
sen @Maxppp

La polémique autour de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc continue d’avoir des répercussions au sein de la Confédération africaine de football (CAF). Après l’éviction d’Olivier Safari Kabeni de la tête de la commission des arbitres, un autre haut responsable aurait également été remercié. Selon les informations d’Elbotola, Yacine Othman Robleh, qui dirigeait l’organe judiciaire de l’instance depuis six ans, aurait été démis de ses fonctions par le secrétaire général Véron Mosengo-Omba à la suite des tensions provoquées par cette finale très contestée.

La suite après cette publicité

Cette décision serait liée aux critiques suscitées par les sanctions disciplinaires infligées après les incidents survenus le 18 janvier à Rabat. Plusieurs observateurs ont estimé que les mesures prises contre le Sénégal étaient trop clémentes, notamment après l’interruption temporaire de la rencontre provoquée par certains joueurs et les débordements enregistrés dans les tribunes. Alors que certains scénarios extrêmes évoquaient même un retrait du titre ou une exclusion de la Coupe du Monde, la CAF a finalement opté pour des sanctions jugées modérées. En attendant une décision définitive sur les dossiers en cours, la gestion de l’organe judiciaire devrait être assurée provisoirement par Cédric Igai, actuellement directeur des affaires juridiques de l’instance.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Maroc

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Maroc Flag Maroc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier