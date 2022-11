AC Milan : Rafael Leão évoque son avenir

Pour l'instant, le contrat de Rafael Leão avec le club milanais expirera le 30 juin 2024. Le Portugais et la direction de l'AC Milan se rencontreront d'ailleurs après la Coupe du Monde au Qatar pour discuter du renouvellement du contrat du Lusitanien avec les Rossoneri. La confirmation est venue directement de l'ailier de 23 ans, le principal concerné, qui, après la victoire du Portugal face à l'Uruguay (2-0), a fait des déclarations en zone mixte allant dans ce sens, selon des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport. Le Portugais a notamment déclaré que des discussions avaient déjà eu lieu avant le Mondial et qu'il y en aurait encore d'autres au retour du Mondial.

«Milan et le contrat ? Je suis heureux, fier, maintenant je dois rester concentré sur la Coupe du Monde, puis je parlerai à Milan dès mon arrivée. Si je veux signer le contrat? Même avant d’arriver en équipe nationale, nous avons eu une réunion avec [Paolo] Maldini, c’était positif, donc quand j’arriverai à Milan, nous parlerons bien» a d'ailleurs confirmé Rafael Leão. Pour rappel, lors des deux premiers matches du Portugal, contre le Ghana et l’Uruguay, le Lusitanien est entré en jeu à chaque fois, marquant même un but lors de l'entrée en lice du Portugal. La Seleção, déjà assurée de se qualifier pour les huitièmes de finale, affrontera la Corée du Sud lors du troisième match du groupe H.