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Ligue 1

Strasbourg va recruter un international costaricain

Par Jordan Pardon
1 min.
Hugo Oliveira, l'entraîneur de Strasbourg @Maxppp

Strasbourg devrait franchir la barre des 10 recrues assez aisément cet été. Alors que l’attaquant madrilène Jacobo Ortega est attendu en Alsace dans les prochains jours d’après L’Équipe, le Racing boucle en parallèle l’arrivée de Jeylland Mitchell, international costaricain (25 sélections, 2 buts) qui évolue du côté de Sturm Graz. C’est là-bas que Strasbourg était allé chercher Emanuel Emegha en 2023.

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Selon les informations de Fabrizio Romano, le Racing a trouvé un accord avec le club autrichien pour un montant total de 8 millions d’euros. Le défenseur central de 21 ans devrait arriver dans les prochaines heures en France pour passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée.

Pub. le - MAJ le
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