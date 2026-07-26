Mercato : Loïs Openda confirme son arrivée à l’OL !

L’Olympique Lyonnais est en passe de conclure un joli deal. Comme révélé par nos informations, le club rhodanien a déjà trouvé un accord avec la Juventus pour le prêt de Loïs Openda. L’attaquant belge va ainsi débarquer du côté de la capitale des Gaules dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Et ce alors que le joueur avait déjà donné son accord à l’OL quelques jours plus tôt.

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Après une saison à 2 réalisations en 34 apparitions sous la tunique de la Juventus, Openda vient renforcer le secteur offensif lyonnais qui avait besoin de nouvelles têtes, notamment après le retour d’Endrick au Real Madrid. L’OL et la Juve se partageront la prise en charge du salaire du joueur, qui était suivi par d’autres formations en Ligue 1 - Monaco, Rennes, Lens - ainsi qu’en Premier League.

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Openda confirme

Et le principal concerné a confirmé son départ vers l’OL. Avant le match amical entre le Standard et la Juventus, il a ainsi été interrogé par DAZN Belgique, qui lui a notamment demandé pourquoi il n’a pas joué ce match. « On est en train de préparer un transfert, donc on ne voulait pas prendre de risque aujourd’hui, qu’il arrive quoi que ce soit. Je voulais me préserver », a indiqué l’attaquant de 26 ans.

🗣️ | Loïs Openda bevestigt dat zijn vertrek bij Juventus nakend is. 🇧🇪🛫 #STAJUV pic.twitter.com/4RB9kfTlVy — DAZN België (@DAZN_BENL) July 25, 2026

« C’est important de trouver du temps de jeu pour moi, j’ai envie de jouer, de marquer, malheureusement ça ne s’est pas très bien passé cette dernière saison. C’était important pour moi de trouver un endroit où j’allais pouvoir m’épanouir et avoir du temps de jeu, et aussi pour l’équipe nationale », a-t-il confié. Il n’a cependant pas voulu directement citer l’OL, mais a donné des indices évidents. « Je pense qu’on le saura dans quelques jours, mais ça sera quelque chose de bien. Oui, ça peut être en France comme ailleurs. Bleu et blanc ? Il y a du blanc en tout cas ! », a-t-il confirmé avec le sourire.