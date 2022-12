Mercato : la nouvelle folie qu'envisage le PSG

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde 2022 touche doucement mais sûrement à sa fin. Alors qu'il ne reste plus que quatre rencontres, beaucoup de clubs ont déjà repris le rythme en disputant des matchs amicaux, et les mondialistes qui n'ont pas eu la chance d'aller aussi loin que les Français ou les Argentins sont également déjà de retour à l'entraînement dans leur club. En interne, les dirigeants continuent de travailler, Mondial ou pas, pour renforcer leur équipe en vue des prochaines fenêtres mercato.

Forcément, c'est le cas au Paris Saint-Germain. Bien installée en tête de la Ligue 1, l'écurie francilienne n'a a priori pas besoin de renforts urgents, mais Luis Campos et ses équipes sont toujours à l'affût de potentielles bonnes affaires. Et ça tombe bien, il y en aura sûrement une à faire en Angleterre, du côté de Manchester United, où Marcus Rashford arrive en fin de contrat et ne semble pas vraiment avoir l'intention de prolonger avec les Red Devils. L'intérêt du PSG pour le joueur n'est pas nouveau, puisqu'on a déjà évoqué son nom ces dernières années, mais il reste bel et bien d'actualité selon la presse anglaise.

Un salaire complètement fou

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi lui a même ouvert la porte publiquement. Le Mirror est ainsi très clair : le PSG envisage d'offrir un salaire démentiel de 850.000 livres par semaine - soit presque 1 million d'euros (en brut logiquement, même si non précisé) - à l'attaquant des Three Lions. Le Telegraph n'évoque pas de chiffres mais confirme l'intérêt des Parisiens pour le joueur, auteur d'un Mondial plutôt satisfaisant, et explique que ça s'annonce très compliqué pour Manchester United de s'aligner.

La bonne relation entre l'attaquant anglais et Kylian Mbappé n'est pas passée inaperçue en Angleterre et elle pourrait aussi faire la différence, alors que le Bayern Munich et le Betis sont présentés comme les autres principaux candidats pour s'offrir le joueur formé à l'académie des Red Devils. Le joueur de 25 ans, auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 14 apparitions en Premier League cette saison, va donc avoir le choix. Mais l'offre parisienne sera sûrement la plus convaincante...