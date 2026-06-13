CdM 2026 : le message de Manu Koné aux Français

Ce mardi, la France fait son entrée en lice à la Coupe du Monde face au Sénégal. En conférence de presse ce samedi, Manu Koné a assumé les lacunes défensives affichées contre la Côte d’Ivoire mais a refusé paniquer. Confiant dans la réaction du groupe, il réclame de la sérénité et exhorte le public français à partager la même foi que les joueurs pour la suite :

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«On a eu deux matches différents, il n’y avait pas les mêmes attentes. On était en transition contre la Côte d’Ivoire (1-2) par exemple. Mais je pense qu’on a bien réagi. Le plus important pour nous était de se préparer. Il faut avoir confiance, il faut que vous ayez confiance en nous. Nous, on a confiance.» Voilà qui est dit.