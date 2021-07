L'AC Milan finalise le transfert de Sandro Tonali

La suite après cette publicité

Sandro Tonali restera à l'AC Milan l'année prochaine. Selon les informations de Calciomercato, la direction lombarde serait tombée d'accord avec Brescia pour finaliser son transfert après son prêt la saison passée. En plus des 10M€ versés au président Massimo Cellino l'été dernier, les Rossoneri ajoutent à la transaction 10 autres millions (dont 3 de bonus) et le jeune milieu de terrain de la Primavera Giacomo Olzer, sur qui Paolo Maldini a négocié une option de rachat.

Tonali était déterminé à rester sous les ordres de Stefano Pioli, qui a qualifié l'AC Milan en Ligue des Champions, sept ans après sa dernière participation. L'international italien s'engage jusqu'en 2025, et serait même prêt à baisser son salaire de 500.000€ par an pour accélérer l'accord et répondre aux exigences de son nouveau club.