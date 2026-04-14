Sa relation avec Kylian Mbappé, ses blessures, le Bayern Munich : les confessions de Jude Bellingham sur sa saison particulière

Le Real Madrid est à un match de renverser sa saison. Éliminé de toutes les coupes nationales et en très mauvaise posture en Liga derrière le FC Barcelone à sept journées de la fin, le club merengue n’a plus que la Ligue des Champions à jouer. Mais là encore, les hommes d’Alvaro Arbeloa sont mal engagés après avoir été malmenés par le Bayern Munich à l’aller, au Santiago Bernabéu (1-2). Pour y parvenir, le Real Madrid compte notamment sur le retour de l’un de ses cadres : Jude Bellingham (22 ans).

La suite après cette publicité

Revenu d’une longue blessure, l’Anglais n’avait disputé que 29 minutes lors du match aller et s’est présenté devant les médias avant ce choc à l’Allianz Arena : «cette saison a été frustrante, j’ai eu de la malchance, j’ai manqué des matchs à cause de blessures. Au début et ces deux derniers mois. Le plus dur, c’est de revenir mentalement et de se préparer pour ces matchs. Plus on joue, mieux c’est», a-t-il expliqué, en précisant qu’il s’agissait clairement d’une finale : «l’enjeu est énorme et nous devons jouer à notre meilleur niveau. C’est tout ou rien, c’est notre mentalité. On ne va pas se cacher».

La suite après cette publicité

Jude Bellingham : «avec Vinicius et Mbappé ? on se regroupe peut-être trop sur l’aile gauche»

Mais pour réussir cet exploit face à une équipe qui, avec le Paris Saint-Germain, fait partie des grands favoris, il faudra trouver un équilibre avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé, qu’il juge encore trop fragile. «On a joué très bien lors de certains matchs. Il faut analyser chaque joueur individuellement. On se regroupe peut-être trop sur l’aile gauche. Si je me place sur l’autre aile, on aurait peut-être plus d’équilibre. Les gens voient peut-être le verre à moitié vide. On joue avec liberté, et j’espère que ça se verra demain, et qu’on pourra développer un jeu fluide».

«Avant, je jouais plus haut, au milieu en losange. L’an dernier, j’ai joué davantage à gauche. Et avec Arbeloa, un peu plus bas. Je peux jouer à plusieurs postes. C’est à la fois un avantage et un inconvénient, il n’y a pas de poste idéal, mais il faut s’adapter», a-t-il ajouté, expliquant que son positionnement avait beaucoup évolué depuis sa première saison. Mais Jude Bellingham veut profiter de ce choc pour ressouder le groupe et retrouver son meilleur niveau : «je ne pense pas que la lutte soit terminée. Nous sommes menés, mais nous devons nous concentrer. C’est un grand jour». Réponse mercredi soir, à Munich (21 heures).