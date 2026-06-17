Real Madrid : le FC Barcelone exige des sanctions contre Florentino Pérez

Après l’offensive du Real Madrid dans l’affaire Negreira, le FC Barcelone a immédiatement contre-attaqué. Dans une lettre officielle adressée à Javier Tebas (LaLiga), Rafael Louzán (RFEF) et Francisco Soto (CTA), le vice-président blaugrana Rafael Yuste y Abel réclame des mesures contre Florentino Pérez à la suite de plusieurs déclarations publiques prononcées les 12 et 13 mai. Le club catalan estime que ces propos sont « faux » et qu’ils « portent gravement atteinte à l’honneur et à l’image du championnat de première division », mais également à « l’instance arbitrale dans son ensemble ». Plus largement, le Barça considère que les sorties médiatiques du président madrilène « nuisent à la réputation et à la crédibilité du football professionnel espagnol », dans un contexte déjà explosif autour du dossier Negreira.

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Le FC Barcelone demande ainsi aux dirigeants des différentes institutions de réagir fermement. Dans son courrier, le club « exhorte les co-organisateurs de la compétition et les arbitres à défendre la réputation de leurs organisations » et rappelle avoir lui-même entrepris des démarches en déposant récemment « une demande de conciliation ». Les Blaugranas réclament surtout l’adoption « d’urgence » de « mesures associatives et judiciaires appropriées contre M. Pérez » afin de protéger « l’honneur, l’intégrité et le prestige des institutions » concernées ainsi que celui « des compétitions qu’elles organisent ». Une nouvelle escalade dans la guerre ouverte qui oppose désormais les deux géants du football espagnol autour de l’affaire Negreira.

Le communiqué dans son intégralité

«Le président du FC Barcelone, Rafael Yuste y Abel, a adressé aujourd’hui une lettre officielle aux présidents de LaLiga, Javier Tebas ; de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Rafael Louzán ; et du Comité technique des arbitres (CTA), Francisco Soto, en lien avec les déclarations faites par le président du Real Madrid CF, Florentino Pérez, lors de diverses apparitions publiques les 12 et 13 mai.

Le FC Barcelone estime que ces déclarations, en plus d’être fausses, portent gravement atteinte à l’honneur et à l’image du championnat de première division, ainsi qu’à l’instance arbitrale dans son ensemble, et nuisent à la réputation et à la crédibilité du football professionnel espagnol.

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Le Club exhorte les co-organisateurs de la compétition et les arbitres à défendre la réputation de leurs organisations – comme il l’a fait récemment en déposant une demande de conciliation – et demande aux entités destinataires d’adopter d’urgence, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures associatives et judiciaires appropriées contre M. Pérez afin de défendre l’honneur, l’intégrité et le prestige des institutions qu’elles représentent et des compétitions qu’elles organisent»