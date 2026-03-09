Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

OL : Samuel Umtiti sait pourquoi Endrick est dans le dur

Par Josué Cassé
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp

Présent lors de l’After Foot ce dimanche sur RMC à l’issue du match nul entre l’OL et le Paris FC (1-1), Samuel Umtiti a évoqué la période compliquée actuellement traversée par Endrick. Malgré des débuts tonitruants, le Brésilien marque, en effet, le pas, à l’image de son entrée décevante face aux Franciliens. «On attend tellement de ce joueur. Dès son arrivée, il a été décisif. Il nous a montré aussi des qualités, notamment dans les petits espaces et il arrivait à jouer avec ses coéquipiers», a tout d’abord reconnu le champion du monde 2018.

La suite après cette publicité

Avant de pointer du doigt une faille chez l’Auriverde : «dernièrement, je vois qu’il a un peu de mal à trouver sa place sur le terrain. Les connexions avec ses coéquipiers ne sont plus les mêmes. Ça se voit qu’il a besoin de marquer des buts. Dès qu’il a le ballon, sa première idée est de frapper. Ce qui me dérange, c’est qu’il le faisait déjà à certains moments au Real Madrid. Quand il est arrivé à Lyon, je me suis dit qu’il avait compris et c’est très bien. Il faut qu’il arrive à changer ça, il a besoin de ses coéquipiers. Ce qu’il fait, ça ne va pas l’aider».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Endrick
Samuel Umtiti

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
Samuel Umtiti Samuel Umtiti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier