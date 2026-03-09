OL : Samuel Umtiti sait pourquoi Endrick est dans le dur

Présent lors de l’After Foot ce dimanche sur RMC à l’issue du match nul entre l’OL et le Paris FC (1-1), Samuel Umtiti a évoqué la période compliquée actuellement traversée par Endrick. Malgré des débuts tonitruants, le Brésilien marque, en effet, le pas, à l’image de son entrée décevante face aux Franciliens. «On attend tellement de ce joueur. Dès son arrivée, il a été décisif. Il nous a montré aussi des qualités, notamment dans les petits espaces et il arrivait à jouer avec ses coéquipiers», a tout d’abord reconnu le champion du monde 2018.

Avant de pointer du doigt une faille chez l’Auriverde : «dernièrement, je vois qu’il a un peu de mal à trouver sa place sur le terrain. Les connexions avec ses coéquipiers ne sont plus les mêmes. Ça se voit qu’il a besoin de marquer des buts. Dès qu’il a le ballon, sa première idée est de frapper. Ce qui me dérange, c’est qu’il le faisait déjà à certains moments au Real Madrid. Quand il est arrivé à Lyon, je me suis dit qu’il avait compris et c’est très bien. Il faut qu’il arrive à changer ça, il a besoin de ses coéquipiers. Ce qu’il fait, ça ne va pas l’aider».