Fenerbahçe : la machine Sidiki Chérif est lancée

1 passe décisive contre Nottingham Forest le 26 février dernier, 1 but contre Antalyaspor le 2 mars puis deux nouvelles réalisations face à Gaziantep le 4 mars et ce dimanche contre Samsunspor. Voilà l’impressionnant bilan de Sidiki Chérif sur les 11 derniers jours. Arrivé en provenance d’Angers cet hiver - sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire - l’attaquant de 19 ans semble avoir pris ses marques du côté d’Istanbul. Blessé à ses débuts (entorse à la cheville) et auteur de quelques entrées globalement neutres, le natif de Conakry est finalement en train de monter en puissance.

Ce dimanche, lors de la 25e journée de Süper Lig, le droitier d’1m88 a d’ailleurs largement participé au succès des siens face à Samsunspor (3-2). Aligné à la pointe de l’attaque aux côtés de Kerem Aktürkoglu, l’ancien Angevin a, en effet, offert le but de la victoire au Fener (2e du championnat, quatre points derrière Galatasaray) au bout du temps additionnel (90+5e). Une réalisation décisive confirmant sa très bonne forme du moment et son intégration dans un collectif garni de stars (N’Golo Kanté, Marco Asensio, Mattéo Guendouzi).

Le Fener a trouvé son Chérif

«L’attaquant franco-guinéen s’est une fois de plus montré en marquant lors de la victoire précieuse de Fenerbahçe. Avec ce but, Cherif a confirmé qu’il s’intègre parfaitement au football turc. L’ancien joueur d’Angers est en grande forme et devient peu à peu un attaquant clé pour Fenerbahçe. Sa capacité à être décisif dans les moments critiques renforce encore la confiance de l’équipe technique», peut-on ainsi lire, ce lundi, dans le média Fotomac.

Auteur de 8 apparitions depuis son arrivée en Turquie, le jeune avant-centre de 19 ans, critiqué à ses débuts, fait désormais l’unanimité. «Malgré son jeune âge, il fait preuve d’une grande maturité. Il apportera des contributions significatives à ce club à l’avenir», notait, à ce titre, son entraîneur, Domenico Tedesco. Satisfait des performances de son poulain, le technicien italien n’hésite d’ailleurs plus à le titulariser sur le front de l’attaque. De très bon augure pour celui qui aura forcément à coeur de briller encore, dès vendredi, face à Karagümrük.