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Ça chauffe entre l’OM et Manchester City pour Geronimo Rulli

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
1 min.
Gerónimo Rulli @Maxppp

Le mercato marseillais s’active au niveau des postes de gardiens. Alors que Guillaume Restes (Toulouse) est vu comme une priorité, Geronimo Rulli est sur le départ du côté de Manchester City. Le club anglais veut en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma et compenser le départ imminent de James Trafford pour Leeds United.

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Selon nos informations, les négociations se déroulent bien mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Manchester City a proposé 2 millions d’euros pour le joueur, qui veut rejoindre les Skyblues, et les Phocéens en attendent 3,5 millions d’euros. Néanmoins la confiance règne dans ce dossier où le portier argentin est favorable à un départ.

Pub. le - MAJ le
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