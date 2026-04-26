Ligue 1
OM : Greenwood sanctionné par Beye ?
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@Maxppp
Ca a été le choix fort du côté d’Habib Beye ce dimanche soir. Le coach olympien a décidé de se passer de Mason Greenwood face à Nice. L’Anglais débute la rencontre sur le banc. Et au micro de Ligue 1+, Beye justifiait ce choix. « Mason on a regardé depuis le début de la semaine, il est très limité par la blessure de Lille. Ça fait 2 matches qu’il joue avec une grosse douleur, on ne peut pas le mettre en danger», a-t-il expliqué.
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Selon nos informations, ce n’est pas la seule raison à ce choix. L’ancien attaquant de Manchester United paie aussi quelques frictions lors des entraînements de la semaine avec son coach. Il a donc été envoyé sur le banc pour ce match.
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