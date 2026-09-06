Liga : le Barça poursuit son sans-faute en dominant Valence

Après sa large victoire face au Rayo (5-2) le week-end dernier et plus globalement son début canon en Liga (3 victoires en 3 matches), le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Valence pour tenter de poursuivre son sans faute. Pour ce déplacement, Hansi Flick pouvait compter sur la présence de Lamine Yamal dans le onze titulaire malgré une incertitude en début de semaine. Sur le front de l’attaque, il était accompagné par Anthony Gordon et Raphinha à la pointe de l’attaque. Au milieu de terrain, Rodri connaissait sa grande première en tant que titulaire.

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Le Champion du monde espagnol était associé à Fermin et Pedri alors que Jules Koundé était encore sur le banc au coup d’envoi. Et dans cette rencontre, il ne fallait pas arriver en retard puisque très vite, Lamine Yamal ouvrait la marque. L’attaquant espagnol, d’un extérieur dont il a le secret, trouvait la faille après quelques minutes seulement (4e, 1-0). Dans la foulée, il s’offrait même un doublé avant que son but ne soit finalement annulé pour une très légère position de hors-jeu (7e). Un court répit pour Valence qui concédait les vagues sans vraiment réagir.

Le Barça en balade

Et finalement, dans la logique des choses, le Barça se mettait à l’abri peu avant la demi-heure de jeu grâce à Fermin. Le milieu offensif espagnol, déjà passeur décisif pour Lamine Yamal, inscrivait son 4e but de la saison d’une belle frappe depuis l’extérieur de la surface (22e, 2-0). Valence réagissait timidement par l’intermédiaire de Danjuma qui profitait d’une erreur de Jules Koundé, tout juste entré en jeu après la blessure d’Eric Garcia. Le Français était sauvé par Joan Garcia qui réalisait une belle parade (33e).

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Au retour des vestiaires, le Barça se mettait rapidement à l’abri grâce à Raphinha (50e). Dans la foulée, les Catalans déroulaient leur football et inscrivaient deux nouveaux buts signés Pedri et Lamine Yamal. L’ailier espagnol finissait par s’offrir son doublé au terme d’une partie encore exceptionnelle de sa part. Avec ce nouveau large succès (5-0), le Barça continue son sans faute et devient seul leader de la Liga. Valence, surclassé, n’a jamais pu exister.