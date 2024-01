L’AS Roma se positionne sur Arthur Theate

Force majeure de la défense du Stade Rennais, Arthur Theate (23 ans) attise les convoitises. Le mercato hivernal a ouvert ses portes et le défenseur central a des prétendants en Italie. Alors que la Fiorentina s’était déjà positionnée il y a quelques semaines, un autre club transalpin suit avec attention la piste de l’international belge (14 sélections). En effet, d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma aimerait recruter le joueur du Stade Rennais dès cet hiver.

L’entraîneur de la Louve, José Mourinho, doit pallier les absences d’Evan Ndicka, Chris Smalling, Marash Kumbulla et Gianluca Mancini. Alors que la Roma affronte Cremonese en Coupe d’Italie, le Special One devrait aligner Bryan Cristante et Zeki Celik comme défenseurs centraux, toujours selon le quotidien italien. Et Arthur Theate paraît comme la solution la plus probable pour renforcer la huitième défense de Serie A à gauche dans la charnière à trois. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Rennes, Theate est évalué à 20 millions d’euros. Si l’AS Roma a les capacités de finaliser la transaction, le fait que Rennes doive encore payer le transfert de Nemanja Matic et que Romelu Lukaku essaye de convaincre son compatriote sont des arguments pouvant faire pencher la balance.