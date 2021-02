MU : Solskjaer optimiste pour la prolongation de Pogba

La suite après cette publicité

Depuis quelques semaines, Paul Pogba semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Le milieu français enchaîne les bonnes performances et a d’ailleurs été élu meilleur joueur du club ce mois-ci. Et alors que son contrat se termine dans un an et demi, son avenir du côté de Manchester reste encore flou.

Paul Pogba et Manchester United s’étaient mis d’accord pour reparler du futur du joueur à partir de cet été. Mino Raiola, son agent, avait déclaré en décembre dernier que son joueur devait partir parce qu’il se sentait malheureux. Interrogé sur la situation de Pogba, son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a semblé optimiste. « Nous avons un bon dialogue ouvert avec Paul, donc ce dont nous parlons et comment nous voyons cette situation reste entre nous. Je suis juste heureux qu'il soit concentré et qu'il joue vraiment bien. Il est heureux lui aussi et c'est important. » L'ancien de la Juventus pourrait bien rester en Angleterre.