Série A

L’ancien de l’OM Renan Lodi va retrouver un club

Renan Lodi à Al-Hilal @Maxppp

Libre de tout contrat depuis son départ houleux d’Al-Hilal en septembre, l’ancien de l’Olympique de Marseille Renan Lodi est en passe de retrouver un point de chute selon plusieurs médias brésiliens. Le journaliste Venê Cassagrande indique ainsi qu’il va signer un contrat de cinq ans avec l’Atlético Mineiro.

Un retour au pays pour l’international brésilien (19 sélections), qui avait quitté le Brésil en 2019 pour signer à l’Atlético de Madrid. Il avait ensuite passé quelques mois à l’Olympique de Marseille en 2023/2024 avant de filer en Arabie saoudite. L’occasion pour lui de se relancer en vue du Mondial avec un des gros clubs du pays.

